La Fédération espagnole tranche sur le lieu de la finale du Mondial 2030

Tout pour sa finale. Il avait déjà annoncé qu’elle serait « la meilleure Coupe du monde de l’histoire », ce mardi, Rafael Louzan, président de la Fédération espagnole de football, remet une pièce dans la machine en s’avançant d’un cran : « La finale aura lieu ici », tranche-t-il selon des propos relayés par Marca, en parlant de la Coupe du monde 2030.

55% du poids de la candidature

Une déclaration lâchée en marge d’un gala de la presse sportive (sans toutefois préciser de stade) qui dénote avec la prudence habituelle du dirigeant. Jusqu’ici, Louzan se montrait surtout confiant, il avait rappelé que « l’Espagne assumait 55 % du poids de la candidature » en décembre.

Cette fois, le ton est plus définitif, alors que le Maroc, coorganisateur du Mondial avec l’Espagne et le Portugal, nourrissait aussi des ambitions pour accueillir l’affiche ultime, fort de la réussite logistique annoncée de la CAN 2025.

Pour célébrer le centenaire de la compétition, le tournoi débutera toutefois loin de l’Europe, avec un vrai casse-tête en matière d’organisation : trois matchs symboliques auront lieu en Uruguay, en Argentine et au Paraguay, avant de rejoindre l’Europe et l’Afrique. L’Espagne, hôte du Mondial 1982, sera l’épicentre de la compétition avec 11 stades sur les 20 requis. Le Portugal en fournira 3, le Maroc 6.

Peut-être le moment de remettre la compétition dans un seul pays ?

