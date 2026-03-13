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Olivier Létang espère toujours un report de Marseille-Lille

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Olivier Létang espère toujours un report de Marseille-Lille

C’est ce qu’on appelle ne pas lâcher le morceau. Si la LFP a annoncé l’avancement du match entre l’OM et Lille le 22 mars, à 17h15, au lieu de 20h45, pour des raisons de sécurité en vue d’éventuels débordements liés aux résultats des élections municipales du second tour, Olivier Létang souhaite encore un report du match à une date ultérieure.

Létang ne comprend pas la logique

Le président des Dogues estime qu’en jouant à cet horaire, il y aurait plus de risques pour ses joueurs : « En jouant à 17h15, notre délégation va sortir du stade entre 20h30 et 21h. Les premières estimations sont communiquées vers 18h ou 19h,  À 20h30, tout le monde saura quel est le résultat des élections. Donc, pourquoi notre délégation serait-elle plus en sécurité en sortant à ce moment-là ? », explique-t-il à L’Équipe.

« La Ligue nous avait dit que reporter le match serait difficile à cause du calendrier. Mais l’élimination de Marseille fait qu’il y a des dates disponibles », peste le président lillois. Puisque Lille et l’OM sont respectivement éliminés de la Coupe de France, la rencontre pourrait se jouer au moment des demi-finales, les 21 et 22 avril.

Tout le monde aura le temps d’aller voter, pas de panique.

Revivez Lille - Aston Villa (0-1)

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