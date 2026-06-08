Ronald Koeman rêve d'aller en finale pour sa femme

Rentrons, il pleut. Ronald Koeman, sélectionneur des Pays-Bas, a livré ce dimanche un message touchant lors de la conférence de presse d’avant-match contre l’Ouzbékistan à propos de sa femme, qui se bat contre le cancer du sein et qui ne pourra pas se rendre au Mondial avec lui. « Elle reçoit un traitement chaque mercredi et, en raison des effets secondaires, elle souffre beaucoup pendant au moins les deux jours suivants. C’est à cause de ça qu’elle ne pourra pas venir aux États-Unis, explique l’ancien joueur et coach de l’Ajax et du Barça. Peut-être que si nous atteignons la finale de la Coupe du monde et que les médecins l’autorisent, nous pourrons reporter un de ses traitements. Ce serait un bonheur indescriptible pour nous deux. »

De vrouw van Ronald Koeman kan vanwege haar ziekte niet naar de Verenigde Staten komen, tenzij... "Als we de finale halen, mag ze misschien een behandeling overslaan. Dat zou het ultieme zijn." ❤️ pic.twitter.com/Tz4ydo5nTi — ESPN NL (@ESPNnl) June 7, 2026

Une bataille contre le cancer longue de plus de 15 ans

L’ancien entraîneur du FC Barcelone avait déjà expliqué à la télévision néerlandaise que sa femme, Bartina, était sous traitement depuis 2010, mais que la maladie avait récidivé en 2018, puis en 2023. En octobre 2025, Koeman avait été contraint d’interrompre le stage de préparation des Oranje pendant la trêve internationale en raison de l’état de santé de sa femme.

Deux matchs entre les Pays-Bas et l'Ouzbékistan pour le prix d'un