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Jürgen Klopp sélectionneur de l'Allemagne, c'est imminent

ABS
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Jürgen Klopp sélectionneur de l'Allemagne, c'est imminent

Ce qui était un secret de polichinelle n’en sera plus un vendredi matin à 11 heures. D’après Bild, Klopp devrait être à ce moment-là en conférence de presse aux côtés du président de la fédération allemande de football et y sera officiellement intronisé sélectionneur de la sélection.

Il prendra donc le relais de Julian Nagelsmann qui, à 38 ans, va se retrouver au chômage. Pour combien de temps ? L’horizon semble assez bouché pour l’ancien coach du Bayern.

Remettre l’Allemagne au top

Pour la DFB Team, Klopp semble être l’homme de la situation. À Mayence, à Dortmund puis à Liverpool, le natif de Stuttgart était parvenu à construire de belles armadas à partir d’équipes qui ne payaient pas de mine lors de ses arrivées. Cela tombe bien : l’Allemagne est définitivement sortie de la catégorie des grandes sélections, après trois naufrages consécutifs en Coupe du monde.

Zizou, Klopp, Tuchel et peut-être Guardiola : le foot de sélections, ça devient la Premier League.

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ABS

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