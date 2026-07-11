L'Espagne remporte l'Euro U19 après avoir écrabouillé tout le monde

Espagne U19 2-0 Allemagne U19

Buts : López (44e) et Mario Rivas (48e) pour la Rojita

Et si l’Espagne faisait le doublé cet été ? Alors que la Roja prépare sa demi-finale de Coupe du monde face aux Bleus ce vendredi, les grands peuvent s’inspirer des petits. Ce samedi, les U19 ont remis la main sur l’Euro en dominant l’Allemagne (2-0) en finale, au pays de Galles. Le boulot a été plié juste avant, puis juste après la pause. L’attaquant de Villarreal Hugo López a ouvert le score en poussant au fond une frappe d’abord renvoyée par le poteau (1-0, 44e), avant que Mario Rivas, défenseur du Real Madrid Castilla, ne fasse le break d’un coup de casque sur corner (2-0, 48e).

19 buts marqués, aucun encaissé

Une victoire qui ne souffre d’aucune contestation tant la Rojita a marché sur la compétition. Premier de son groupe après avoir collé trois fessées au pays de Galles (7-0), au Danemark (3-0) et… à cette même Allemagne (4-0), le collectif espagnol a ensuite expédié la Croatie en demi-finales (3-0). Le bilan ? Cinq matchs, cinq victoires, 19 buts marqués, zéro encaissé. L’Espagne soulève ainsi le treizième Euro U19 de son histoire et récupère une couronne laissée aux Pays-Bas en 2025 (1-0 en finale), un an après avoir privé la France du titre (2-0).

Comment dit-on « masterclass » en espagnol ?