Les Bleuets tombent face à l’Espagne en finale de l’Euro U19

Espagne 2-0 France

Buts : Bravo (41e) et Diao (69e) pour l’Espagne

Expulsion : Y. Gomis (77e) pour la France

L’Espagne marche sur l’eau.

Déjà sacrée chez les grands, l’Espagne domine aussi la catégorie U19 de la tête et des épaules. Preuve en est, son sacre en finale de l’Euro face aux Bleus (2-0), au Windsor Park de Belfast. Il s’agit du neuvième titre (!) espagnol dans la compétition (qui se tient tous les ans) depuis 2002.

Le premier but a été marqué par Iker Bravo, le jeune attaquant de la Castilla, avec une frappe croisée (1-0, 41e). Les hommes de Bernard Diomède ont donné de leur personne dans le premier acte mais les Ibériques ont fait preuve de plus de justesse dans le dernier tiers : après les ratés d’Eli Junior Kroupi, Mayssam Benama ou encore Jérémy Jacquet, la Rojita a scellé sa victoire par l’entremise d’Assane Diao (Real Betis), dont le centre a été malencontreusement dévié dans le but par ce même Jacquet (2-0, 69e). La France a en plus terminé la rencontre à 10, après l’exclusion de Yoni Gomis pour un tacle mal maîtrisé.

Irrésistible vague rouge.

