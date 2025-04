Une bagarre entre hooligans dans Paris avant PSG-Aston Villa

Scène de chaos dans la capitale.

Une violente bagarre a éclaté ce mardi entre hooligans français et anglais devant un bar parisien. Alors que des « supporters » des Villans étaient rassemblés dans cet établissement de Pigalle, non loin du Moulin rouge, plusieurs individus ont échangé insultes et coups, le tout devant des passants déconcertés. Des débordements étaient craints par les autorités, alors que la Division nationale de lutte contre le hooliganisme avait classé le match à risques (niveau 3 sur 5).

Aston Villa fans being attacked by PSG fans in Paris tonight. pic.twitter.com/8klf7BPtjx — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) April 8, 2025

1 000 supporters anglais sans billets

Près de 3 000 fans anglais auraient fait le déplacement depuis Birmingham, selon le Daily Mail, dont 1 000 sans billets. La préfecture de Paris a aussi demandé cinq équipes de gendarmes ou de CRS en plus pour prévenir toute forme d’incidents. Ce climat anxiogène rappelle d’autres débordements récents en France, alors que le gouvernement s’inquiète de la montée des violences autour du football et de ses ultras.

On a connu mieux comme échauffement.

