Strasbourg chute encore et s’éloigne du top 4

Toulouse 1-0 Strasbourg

But : Emersonn (18e) pour le Téfécé

Rien ne va plus, en Alsace !

Pour la troisième fois de suite, après les revers face à Lens et Brest, Strasbourg a chuté en Ligue 1 : sur la pelouse de Toulouse ce samedi, les hommes de Liam Rosenior ont été battus sur le plus petit des écarts (1-0). C’est déjà la septième défaite en championnat du Racing, qui reste bloqué à la huitième place du classement avec 22 points et qui compte désormais 7 points de retard sur le top 4. De son côté, le TFC suit juste derrière à la neuvième place avec 20 points au compteur.

Sidibé meilleur que Chilwell

Les Strasbourgeois peuvent en tout cas se mordre les doigts car l’unique but de la rencontre, tombé assez tôt (1-0, 18e), est provenu d’une perte de balle évitable : pressé par Djibril Sidibé, Ben Chilwell a cédé le cuir à Emersonn qui a filé vers le but et s’y est repris à deux fois pour tromper Mike Penders. Insipides et peu dangereux, les Alsaciens ne sont pas parvenus à perturber le bloc toulousain au cours d’une seconde période bien fade.

No Emegha, no party.