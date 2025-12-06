Roberto De Zerbi « très énervé »

Mauvais week-end en perspective, pour Roberto De Zerbi.

En déplacement à Lille pour le compte de la quinzième journée de Ligue 1, son Olympique de Marseille s’est incliné sur la plus courte des marges. La faute, selon l’entraîneur, à une prestation plus que poussive de ses joueurs qui l’a mis en colère. Si bien qu’en conférence de presse, l’Italien a indiqué être « très énervé » et a reconnu que la défaite était logique : « On a mal joué, on mérite de perdre. »

Et le technicien d’ajouter, visiblement remonté : « On n’a pas fait trois passes de suite, on a perdu tous les deuxièmes ballons. Même par le dribble, on n’arrivait à éliminer personne… En phase défensive, on n’a jamais été agressif comme on peut l’être d’habitude. On a été passif de la première à la dernière minute, frapper aussi peu n’est pas suffisant. Je ne m’attendais pas à ce qu’on fasse un match pareil, et quand vous jouez à l’OM, vous ne pouvez pas livrer une telle performance. »

Il faut dire qu’en face, il y avait un Mbappé au super rendement défensif…

