Le match d'ouverture opposera le Mexique à l'Afrique du Sud

Le match d'ouverture de la Coupe du monde sera...

Retour en 2010.

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a rendu son verdict ce vendredi à Washington. Il faudra attendre samedi pour connaître la programmation précise, mais une information est déjà connue : le match d’ouverture du tournoi opposera le Mexique, l’un des trois pays hôtes, à l’Afrique du Sud, au Stade Azteca. Le premier buteur du tournoi se nommera donc peut-être Raul Jiménez, Hirving Lozano ou Lyle Foster.

Le Mexique et les Bafana Bafana avaient déjà eu l’honneur de lancer le Mondial 2010. À l’époque, Siphiwe Tshabalala avait embrasé le stade de Johannesbourg, avant que Rafael Márquez égalise (1-1). Autre clin d’œil du destin : ce match se jouera le 11 juin… comme c’était déjà le cas en 2010.

Une chose est sûre en revanche : on n’atteindra pas le même niveau de décibels liés aux vuvuzelas.

