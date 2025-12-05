Luis Enrique voit du positif dans la deuxième place du PSG

Rien ne sert de partir à point, il vaut mieux courir.

Le RC Lens mène la danse. Après quinze journées de championnat, les Sang et Or font la course en tête en Ligue 1, avec un point d’avance sur le Paris Saint-Germain. Une situation qui n’inquiète pas le coach Luis Enrique : « C’est une motivation pour nous ne tant qu’équipe, a affirmé l’entraineur parisien en conférence de presse. On est très motivés, pas énervés. On verra sur toute la saison qui est la meilleure équipe, en ce moment c’est clairement Lens. »

Un état d’esprit qui s’explique en partie par le niveau plus relevé du championnat selon Enrique : « il y a Rennes, Lens, Marseille, Lyon, Lille, Strasbourg… Monaco aussi. C’est une motivation, les joueurs ont la même confiance. On connaît nos forces, ce qu’on veut faire. »

Habib Beye, le facteur X de Rennes

Ces forces, il va falloir les exploiter au maximum pour affronter le Stade rennais samedi au Parc des Princes : « On va retrouver l’une des meilleures équipes du championnat […] Rennes joue très bien avec et sans ballon, ils ont pris beaucoup de points ces dernières semaines. »

Une réussite que le coach du PSG associe au travail de l’entraineur Habib Beye, fortement critiqué le mois dernier. « C’est toujours bizarre, il y a cinq semaines tout le monde voulait le tuer, et aujourd’hui c’est le meilleur, a commenté le coach parisien face aux médias. C’est injuste. »

« C’est vraiment trop injuste. »

