Habib Beye confirmé à son poste après le nul de Rennes à Toulouse

Habib Beye confirmé à son poste

Il reste… pour l’instant.

De plus en plus menacé en Bretagne, Habib Beye sera encore sur le banc du Stade rennais contre Strasbourg dimanche. Le coach a été confirmé à son poste par Arnaud Pouille à l’issue du nul à Toulouse mercredi soir, malgré un scénario décevant puisque son équipe comptait deux buts d’avance (2-2). « Tout le monde le sait, il nous faut des résultats, il faut avancer, a expliqué le président du club sur Ligue 1+. Il y a eu du contenu ce soir, encore un peu de fragilité, mais on va continuer à bosser tous ensemble, trouver des solutions et essayer d’avancer ensemble. »

Habib Beye a réagi quelques instants plus tard au micro du diffuseur. « Je pense qu’il a vu le niveau de l’équipe ce soir, se félicite-t-il. C’est une bonne chose qu’on ait tout le monde derrière cette équipe parce que ce qu’elle vit en ce moment, ce n’est pas simple. Ce n’est pas simple pour moi, pour le staff, pour les supporters, et ce n’est pas simple non plus pour les joueurs. » Rennes occupe la dixième place du classement avec 12 points, trois de plus que le barragiste Lorient.

On le retrouve dimanche pour une dernière danse, avant l’ombre et l’indifférence ?

L’OL et Rennes remontés par Toulouse et le Paris FC, Strasbourg facile contre Auxerre

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d'enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n'a toujours pas émergé.

