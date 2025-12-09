La nouvelle nationalité de Gianni Infantino pose problème au Liban

« Today, I feel Lebanese. »

Fin novembre, Gianni Infantino obtenait la nationalité libanaise, par décret du président Joseph Aoun. « Je suis déjà libanais depuis de nombreuses années », avait déclaré le président de la FIFA au média libanais LBCI. Ce dernier est en effet marié avec la Libanaise Lina Al-Ashkar, avec qui il a eu quatre enfants.

Cette décision fait polémique au pays du Cèdre, notamment auprès des associations des droits des femmes. Au Liban, la nationalité se transmet seulement par les hommes, et fait partie des principaux combats des femmes depuis longtemps. « L’État peut accélérer l’obtention d’un troisième passeport pour une personnalité étrangère, alors que les Libanaises ne peuvent pas obtenir ce passeport pour leurs enfants ou conjoints, même s’ils ont vécu ici toute leur vie », a déploré un jeune Libanais auprès du journal L’Équipe.

<iframe loading="lazy" title="Lebanon grants citizenship to Fifa chief Gianni Infantino" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/liBtvpTzhZA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Le financement d’un nouveau stade au cœur de cette naturalisation

Voir un parfait étranger obtenir un bien aussi précieux quand de nombreux locaux n’y ont pas accès fait logiquement grincer des dents. Surtout que, dans un second temps, la Fédération libanaise de football a annoncé la construction d’un nouveau stade de 30 000 places à Beyrouth, entièrement financé par la FIFA. « Le Liban a besoin d’un stade de football moderne et de classe mondiale pour accueillir l’équipe nationale, avait déclaré Infantino lors de sa naturalisation. Ce serait un symbole national qui constituerait une source de fierté. »

Il doit juste éviter d’avoir la nationalité iranienne avant la Coupe du monde.

