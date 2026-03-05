S’abonner au mag
Le Toulousain Pape Demba Diop victime d’insultes racistes après sa célébration Jul

Après avoir brillamment réussi son tir au but face à un Gerónimo Rulli chambreur, Pape Demba Diop lui a rendu la pareille en faisant le signe Jul, célèbre rappeur marseillais. Une fois la défaite de l’OM contre Toulouse en quarts de Coupe de France actée, le joueur de 22 ans a été victime de nombreuses insultes racistes sur les réseaux sociaux.

Ce jeudi, le TFC a publié un communiqué pour soutenir le jeune Sénégalais : « À la suite de la rencontre d’hier (mercredi) soir, Pape Demba Diop a été la cible de messages racistes sur ses réseaux sociaux. L’ensemble du club et de sa communauté tient à lui exprimer son plein soutien face à ces attaques intolérables et totalement inadmissibles. Notre institution condamne avec la plus grande fermeté toute forme de racisme et de discrimination, qui n’ont pas leur place dans le sport ni dans notre société. »

Matinée agitée pour les Toulousains du côté de Marseille

