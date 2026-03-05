Un des chouchous de Ted Lasso s’entraîne avec des vrais pros

Football is life, n’est-ce pas ? Le plus beau sourire de l’AFC Richmond refait surface aux États-Unis : l’acteur Cristo Fernández, plus connu sous le nom de Dani Rojas dans la fameuse série Ted Lasso, a été aperçu crampons aux pieds, très sérieux en plein entraînement au Texas, du côté du club El Paso Locomotive FC.

Pour les non-initiés, la série Ted Lasso suit un entraîneur de football américain devenu coach du club anglais de Richmond, et Dani Rojas est le fantasque attaquant mexicain recruté lors de la première saison.

Le soccer plutôt que le véritable football

Dani Rojas, pardon, Cristo Fernández s’entraîne donc dans un club qui évolue en USL Championship, l’équivalent de la deuxième division nord-américaine derrière la MLS, et a même participé à un match de présaison. Le Mexicain s’est fait connaître dans la série Ted Lasso, mais l’attaquant fictif qui ne jure que par son sourire, sauf quand il joue en sélection, éprouve une passion depuis ses 15 ans pour le foot.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule : Apple TV+ a annoncé la sortie de la saison 4 de Ted Lasso pour l’été 2026.

Ted et sa moustache sont bel et bien de retour.

