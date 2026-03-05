De 4 à 6 équipes : le format des barrages d’accession à la Premier League évolue

Les play-off du peuple. Ce jeudi, l’English Football League (EFL) a officialisé le changement de format des play-off d’accession vers la Premier League, qui ont lieu chaque fin de saison à l’issue de la « saison régulière » de Championship (D2 anglaise). Avant, ces barrages d’accession impliquaient quatre équipes, celles arrivées entre la troisième et la sixième place.

À partir de la saison prochaine (2026-2027), six équipes seront engagées dans ces nouveaux play-off, y compris donc les deux formations qui ont fini à la septième et huitième place. Un champ des possibles qui s’ouvre pour un grand nombre de formations, et sans doute une volonté de capitaliser sur le spectacle que nous offrent chaque année ces barrages.

À noter que cette réforme maintient l’accession directe en Premier League pour le champion d’Angleterre de deuxième division et son dauphin. Concrètement, les troisième et quatrième du championnat seront directement qualifiés pour les demies, et le dernier carré sera complété par les vainqueurs de deux matchs préalables opposant, d’un côté le cinquième (à domicile) contre le huitième, et de l’autre le sixième (à domicile) contre le septième.

Vraie bonne idée ou simple coup marketing ?

