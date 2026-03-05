Pour Luis Enrique, « la meilleure partie de la saison commence »

C’est bientôt le printemps, les oiseaux chantent et les frissons foot s’apprêtent à revenir. Luis Enrique, lui, attend cette période pour la dernière raison. Pour (se) rassurer un petit peu, le PSG se doit de tenir la baraque en huitièmes de finale de Ligue des champions contre Chelsea, à commencer par le match aller mercredi prochain. Mais avant de se frotter aux Blues, Ousmane Dembélé et sa bande vont devoir se (re)taper l’AS Monaco en Ligue 1 ce vendredi soir après avoir éliminé le club de la Principauté en C1 la semaine dernière.

« C’est la meilleure partie de la saison qui commence, balance Enrique en conf’ de presse. Nous avons beaucoup discuté autour de ce que nous avons fait jusque-là, et ce qu’il faut améliorer. On veut que les joueurs profitent du fait de jouer au football, et nous allons jouer de belles affiches. Face à Monaco, c’est à la maison, c’est important, nous avons besoin des trois points. Nous avons hâte. »

Le PSG à sa place

Pour le tacticien espagnol, pas de panique. Oui, le PSG déçoit en termes de jeu, et on attend toujours de revoir Dembouz enchaîner les pions comme la saison dernière, mais justement : pas question de lorgner sur le passé et, selon le coach espagnol, il faut rester optimiste (non, vous ne lisez pas les mots d’un coach de développement personnel).

« Ce que je recherche sans arrêt, ce sont les choses positives, explique Enrique. Actuellement, nous sommes en huitièmes de finale de Ligue des champions. En championnat, il y a eu des difficultés, mais nous sommes premiers. Nous sommes là où nous voulions être à ce moment de la saison. »

Gare tout de même aux giboulées de mars…

