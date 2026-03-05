Paul Scholes envoie une balle perdue à Michael Carrick après la défaite de Manchester United

Outch. On ne les imaginait jamais se tacler quand ont sait qu’ils ont géré le même milieu de terrain pendant sept saisons. Pourtant, tard ce mercredi après la défaite de Manchester United à Newcastle (2-1), Paul Scholes a décidé d’envoyer un joli pique à son ex-coéquipier Michael Carrick, actuel entraîneur intérimaire des Red Devils. Une critique sans doute encouragée par le fait que ses hommes ne sont pas parvenus à prendre des points même après avoir évolué à dix contre onze pendant plus d’une mi-temps.

😬 Paul Scholes on Instagram: pic.twitter.com/gHdDVPDEji — The United Stand (@UnitedStandMUFC) March 4, 2026

« Michael a vraiment quelque chose de spécial… parce que United a été nul lors des 4 derniers matchs… bonne nuit », a commenté Scholes dans une story Instagram plein de sarcasme supprimée dans la foulée. Une décla’ ambigüe qui à l’arrivée ne semble pas manifester un grand soutien envers Carrick, qui a subi avec United son premier revers en huit matchs.

Les retrouvailles risquent d’être tendues.

En infériorité numérique, Newcastle surclasse Manchester United avec un banger de William Osula