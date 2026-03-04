Éliminé avec Rennes puis l’OM, Habib Beye marque l’histoire de la Coupe de France

Nouvelle déception pour l’OM, une seconde pour Habib Beye. Après la défaite de l’OM aux tirs au but en quarts de finale de la Coupe de France, le coach marseillais s’est donc fait éliminer une seconde fois de la compétition cette saison avec deux clubs de Ligue 1 différents… après celle avec Rennes au tour précédent (contre l’OM, justement), avant que celui-ci ne quitte ses fonctions en Bretagne pour son poste actuel sur la Canebière. De quoi lancer un petit quiz à tous les fans de foot : sauriez-vous trouver un autre entraîneur ayant réalisé le même exploit que Beye ?

2 - Habib Beye est le premier entraîneur à être éliminé avec 2 clubs de Ligue 1 différents sur une même édition de la Coupe de France sur l’après-guerre (Rennes en 8e, Marseille en 1/4). Accroc. #OMTFC pic.twitter.com/RSdvCTC3ks — OptaJean (@OptaJean) March 4, 2026

C’est complètement normal de s’arracher le cuir chevelu dans cette situation : ce n’est jamais arrivé dans l’histoire de la coupe nationale, comme relevé par Opta. Du moins depuis l’après-guerre, à partir du moment où les résultats du foot ont commencé à être correctement recensés. Une statistique qui donne le sourire, mais qui vient s’ajouter à un début de mandat très perturbé pour l’ancien coach du Stade rennais, qui aurait la mauvaise idée de reprendre Strasbourg, Nice ou Toulouse avant les demi-finales de la compétition.

Et pendant ce temps-là, l’OM fonce tout droit vers une quatorzième saison blanche.

