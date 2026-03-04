Les supporters de l’OL sanctionnés par la LFP

Mauvaise nouvelle pour les supporters lyonnais. Et en particulier pour les résidents du Virage Nord du Groupama Stadium, qui ne pourront prendre place dans leurs tribunes ce dimanche soir pour la réception du Paris FC. Une fermeture pour un match a été décidée ce mercredi par la LFP en raison de l’usage de fumigènes lors de la réception de Nice le 15 février dernier.

Une banderole adressée à la LFP et au CUP parisien pendant OL-Nice

Autre détail qui n’a pas échappé à la Ligue, cette banderole déployée pendant la rencontre où les coéquipiers de Corentin Tolisso l’ont emporté face aux Niçois (2-0), adressée au Collectif Ultra Paris, jugé beaucoup trop indulgent envers leur président Nasser Al Khelaïfi. « CUP homophobe ? 15 ans à se la prendre par Nasser. Même la LFP ne fait pas mieux ! », avaient communiqué les BG87 dans leurs travées.

Dans son communiqué, la Ligue précise qu’il s’agit d’une fermeture « partielle ». Comprendre : seule la partie inférieure de la tribune Nord, où sont installés les Bad Gones, sera fermée. L’étage supérieur, qui accueille des places grand public, sera bien ouvert.