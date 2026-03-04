Retour à la compétition imminent pour Kevin De Bruyne ?

Le soleil revient dans le sud de l’Italie. Kevin De Bruyne a fait son retour à l’entraîneur collectif du Napoli ce lundi après 128 jours d’indisponibilité. Le meneur de jeu belge de 34 ans s’était blessé à la cuisse droite, suite à un penalty tiré contre l’Inter Milan, le 25 octobre dernier.

Es KDB 🔙 pic.twitter.com/FHgOPbzT1m — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) March 2, 2026

Arrivé en début de saison en provenance de Manchester City, De Bruyne a commencé son aventure napolitaine de manière mitigée. Côté pile : 4 buts et 2 passes décisives en 11 matchs toutes compétitions confondues. Côté face : les critiques acerbes des Italiens sur son jeu « prévisible ». Les Napolitains, leaders de Serie A avant sa blessure, sont désormais troisièmes du championnat et accusent 14 points de retard sur l’Inter.

Pour redresser la barre

Le retour de Kevin De Bruyne interviendrait donc au meilleur des moments pour le Napoli. L’équipe d’Antonio Conte est privée de certains joueurs cadres comme Giovanni Di Lorenzo, David Neres ou encore Scott McTominay. Aussitôt revenu, KDB pourrait déjà figurer dans le groupe napolitain vendredi soir pour la réception du Torino, à l’occasion de la 28e journée de Série A, selon La Gazzetta dello Sport.

Rudi Garcia, le sélectionneur des Diables rouges, doit être aux anges.

