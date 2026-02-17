S’abonner au mag
  • C1
  • Barrages
  • Galatasaray-Juventus

À Naples, Victor Osimhen s’est senti « traité comme un chien »

JE
À Naples, Victor Osimhen s’est senti «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>traité comme un chien<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Une rupture amère. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, l’attaquant de Galatasaray Victor Osimhen s’est montré élogieux envers son ancien entraîneur à Naples, Luciano Spalletti, aujourd’hui sur le banc de la Juventus, tout en critiquant ouvertement la direction du Napoli pour la gestion de son départ.

« Il a élevé Kim, Anguissa, Kvaratskhelia et moi-même à notre meilleur niveau, en remportant le titre avec un club qui n’y était plus parvenu depuis des décennies », confie l’attaquant avant les retrouvailles ce mardi soir à l’occasion du barrage aller de Ligue des champions, lui qui assure aussi que la Juventus s’était intéressée à lui. Problème : Naples ne l’aurait jamais laissé filer chez le rival.

Aucune excuse du club après une vidéo TikTok moqueuse

Si le départ d’Osimhen de Naples a finalement eu lieu, il trouve son origine dans une vidéo publiée sur le compte TikTok officiel du club. On s’y moquait non seulement de son penalty manqué, mais il y était aussi comparé à une noix de coco.

« Personne ne s’est jamais excusé publiquement pour ce qui s’est passé », regrette-t-il. Et lorsqu’il a été question de son avenir, la situation aurait empiré selon lui : « Ils ont essayé de m’envoyer jouer n’importe où, ils me traitaient comme un chien. »

Voir Naples et pourrir, c’est le cas de le dire.

Noa Lang conteste les méthodes d’Antonio Conte

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

L’anesthésiste a été reconnu coupable de 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, par la cour d’assises du Doubs, ce jeudi 18 décembre. Retrouvez notre grande enquête sur l'affaire.

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.