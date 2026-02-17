À Naples, Victor Osimhen s’est senti « traité comme un chien »

Une rupture amère. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, l’attaquant de Galatasaray Victor Osimhen s’est montré élogieux envers son ancien entraîneur à Naples, Luciano Spalletti, aujourd’hui sur le banc de la Juventus, tout en critiquant ouvertement la direction du Napoli pour la gestion de son départ.

« Il a élevé Kim, Anguissa, Kvaratskhelia et moi-même à notre meilleur niveau, en remportant le titre avec un club qui n’y était plus parvenu depuis des décennies », confie l’attaquant avant les retrouvailles ce mardi soir à l’occasion du barrage aller de Ligue des champions, lui qui assure aussi que la Juventus s’était intéressée à lui. Problème : Naples ne l’aurait jamais laissé filer chez le rival.

Aucune excuse du club après une vidéo TikTok moqueuse

Si le départ d’Osimhen de Naples a finalement eu lieu, il trouve son origine dans une vidéo publiée sur le compte TikTok officiel du club. On s’y moquait non seulement de son penalty manqué, mais il y était aussi comparé à une noix de coco.

« Personne ne s’est jamais excusé publiquement pour ce qui s’est passé », regrette-t-il. Et lorsqu’il a été question de son avenir, la situation aurait empiré selon lui : « Ils ont essayé de m’envoyer jouer n’importe où, ils me traitaient comme un chien. »

Voir Naples et pourrir, c’est le cas de le dire.

