Le club d’Angers condamné à verser des sous pour licenciement abusif

Ça gronde entre ex. Sébastien Larcier, ancien directeur sportif de l’Angers SCO, repart avec un chèque de 516 180 euros après avoir obtenu gain de cause pour licenciement abusif. La cour d’appel a confirmé ce que les prud’hommes avaient déjà tranché : le club angevin a mal géré la rupture, comme rapporté par Ouest-France.

Plus de 500 000 euros à verser

La note est salée pour le SCO. Aux 292 000 euros d’amende déjà prononcés s’ajoutent 121 000 euros de dommages et intérêts, 101 680 euros de rappels d’indemnités de licenciement et 1 500 euros liés à l’article 700, portant le total à 516 180 euros. Une somme certes inférieure aux 533 000 euros prononcés en première instance aux prud’hommes, mais qui reste considérable.

Autre point retenu par la cour d’appel : la prime de valorisation des joueurs prévue au contrat. Un bonus pleinement justifié puisque l’ancien directeur avait permis des ventes de plus de 14 millions d’euros sur la saison 2020-2021 et 30 millions d’euros sur la saison 2021-2022, avec notamment le transfert de Rayan Aït-Nouri vers Wolverhampton.

Et cerise sur le gâteau : la peine est exécutoire, même si le club décide de tenter sa chance en cassation. Histoire de ne pas oublier que la semaine dernière, le SCO avait aussi été condamné à casquer 385 000 euros en faveur de son ancien médecin, Anthony Tondut.

