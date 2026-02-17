Habib Beye devrait bien s’installer sur le banc de l’OM

Tout et son contraire. L’Olympique de Marseille, qui vient de retrouver Medhi Benatia, s’apprêterait également à mettre la main sur un entraîneur en la personne de Habib Beye.

Là aussi, il fallait s’accrocher : dans un premier temps annoncé comme le successeur de Roberto De Zerbi, l’ancien technicien du Stade rennais aurait plutôt été freiné par la démission du dirigeant marseillais. Oui, mais comme tout est résolu, voilà que Beye pourrait bien prendre les rênes de l’équipe phocéenne.

Un deal quasi acté

Selon les informations de Libération, Habib Beye à l’OM, c’est à 99% fait. Sa mission ? Le podium pour se qualifier en Ligue des champions, et rien d’autre. En cas d’échec, son bail s’arrêterait net à la fin de la saison.

Pour confirmer cette arrivée, une réunion entre la Ligue et le Stade rennais doit se tenir ce mardi après-midi afin d’acter le licenciement du technicien. En effet, Rennes et Beye n’ayant pas trouvé d’accord sur les conditions de départ de l’ex-coach du Red Star, une procédure de conciliation devant les instances a été engagée.

Franck Haise attend, lui aussi.

Habib Beye est le favori de Medhi Benatia