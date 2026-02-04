S’abonner au mag
  • Coupe de France
  • 8es
  • OM-Rennes (3-0)

Roberto De Zerbi a du mal à comprendre son équipe

CG, au Vélodrome
Roberto De Zerbi a du mal à comprendre son équipe

Bizarre, vous avez dit bizarre. Cet Olympique de Marseille est bel et bien bizarre : il est capable de se ramasser contre Nantes, de briller contre Angers et Lens, puis de se vautrer à Bruges et de se redonner un peu d’air contre Rennes en Coupe de France.

Après la qualification, l’entraîneur Roberto De Zerbi a affiché son incompréhension face à ces montagnes russes. « Je suis content du match, de la victoire et de la réaction. Rennes est une équipe forte et n’a jamais tiré au but. Maintenant, on prépare le PSG, Strasbourg et Brest, on cherche un peu de continuité et de régularité », a-t-il expliqué en conférence de presse.

« Mon équipe est étrange »

Avant de poursuivre : « Mon équipe est étrange, j’ai du mal à comprendre. Quand tu joues avec un défenseur de plus, tu prends trois buts, avec quatre attaquants, tu ne concèdes pas un tir. » Le tirage des quarts de finale ? « On peut passer contre tout le monde et perdre contre tout le monde. »

En toute lucidité.

Le directeur sportif de Rennes avertit ses joueurs

CG, au Vélodrome

Revivez Marseille-Rennes (3-0)
