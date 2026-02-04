Palestine, migrants, ICE : Pep Guardiola appelle à l'indignation

Stéphane Hessel serait fier de lui. En conférence de presse ce mardi avant le match de Manchester City face à Newcastle, en demi-finale retour de League Cup, Pep Guardiola a répété son inquiétude face à l’état du monde.

"When thousands of innocent people are completely killed it hurts me!" "Humanity is better than ever in terms of possibilities. We can do everything. But still, right now, we kill each other. For what?!" Pep Guardiola delivers hugely passionate speech on the power of images and… pic.twitter.com/EJ3AQmZmmU — Hayters TV (@HaytersTV) February 3, 2026

Quelques jours après être intervenu dans un concert caritatif en soutien à la Palestine, le technicien catalan a appelé à ne pas fermer les yeux face aux horreurs en cours aux quatre coins du globe : « Jamais, jamais dans l’histoire de l’humanité nous n’avons eu accès à autant d’informations : le génocide en Palestine, ce qui se passe en Ukraine, en Russie, au Soudan, partout dans le monde. Tout cela se déroule en face de nous. Est-ce qu’on veut ouvrir les yeux ? Voilà notre problème en tant qu’êtres humains »

« Je lutterai, je serai toujours là »

Après la relance d’un journaliste, Pep Guardiola a poursuivi sa réflexion : « Je vous remercie pour votre question, c’est la première fois en dix ans qu’un journaliste m’interroge sur ces sujets […] Des milliers de personnes innocentes tuées, cela m’affecte profondément, ce n’est pas plus compliqué que cela […] Alors, je suis désolé, je lutterai, je serai toujours là. Toujours »

L’entraîneur des Citizens a rappelé que son indignation ne datait pas du génocide en Palestine, étant engagé depuis de nombreuses années pour le sauvetage des migrants : « Pendant des années, j’étais membre d’Open Arms [une association catalane destinée au sauvetage des vies humaines à la mer]. Ne vous demandez pas si c’est une cause juste ou pas, sauvez simplement cette personne ! […] Protéger la vie est la seule chose que nous puissions faire »

Pep Guardiola s’est enfin exprimé sur les interventions mortelles de l’ICE, la police de l’immigration américaine, à Minneapolis : « Regardez ce qui se passe aux États-Unis avec Renee Good et Alex Pretti. Ils ont été tués, l’un d’eux était infirmier – la NHS, imaginez la NHS [le système de santé publique britannique] – cinq ou six personnes autour de lui, allongées dans l’herbe, dix coups de feu. Comment peut-on défendre une chose pareille ? »

Merci.

