Dans la famille Heskey, voici Jaden et Reigan

Ils ont ça dans le sang.

C’est la belle histoire de cette quatrième journée de Youth League et elle nous vient tout droit d’Angleterre. Fils de l’ancienne gloire de Liverpool et ancien international anglais Emile Heskey, Jaden et Reigan, respectivement nés en 2005 et 2008, ont disputé leurs premières minutes côte à côte sous le maillot de l’Academy de Manchester City face aux Young Boys mardi soir. Comme le rapporte le Manchester Evening News, le plus jeune des deux était même à l’école lundi lorsqu’il a appris qu’il participerait à cette rencontre, sa première à ce niveau, lui qui n’était pas encore apparu du tout avec les U19 cette saison. Et pas question pour autant pour le papa de noyer ses fistons de conseils, mais plutôt de profiter et de laisser le football faire son œuvre, comme en a témoigné Jaden. « Il est resté assez silencieux, il ne voulait pas nous mettre trop de pression. Mais notre mère et notre père sont tous les deux très fiers. »

Cerise sur le gâteau, Reigan a provoqué, puis transformé un pénalty dès la 10e minute de jeu. Des débuts en fanfare, alors que son frère en est déjà à trois réalisations en quatre matchs dans la compétition et 5 en 12 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Ce dernier a d’ailleurs confié au média mancunien sa joie de partager ses premières minutes avec son cadet. « Je n’ai jamais joué avec lui avant, donc c’était la première fois, a-t-il lancé. Il a toujours été deux ans derrière moi, donc il restait avec sa classe d’âge. Pour moi, de jouer avec lui, c’était surréel. » Fier de partager cette première sur les réseaux sociaux, le père n’en a pas pour autant oublié de se montrer chambreur, rappelant sa performance à ses débuts avec l’académie de Liverpool : « J’ai marqué deux buts, et lui a juste mis un péno. »

Heskey’ils vont percer ? Telle est la question.