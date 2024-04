À 41 ans et après 20 saisons en pro, Gaël Genevier met un terme à sa carrière

Le Sebastián Abreu de l’Italie prend sa retraite

Formé à l’Olympique lyonnais sans avoir disputé une seule minute avec le groupe pro, Gaël Genevier a raccroché les crampons à 41 ans après une ultime pige du côté de l’Albino Leffe et près de 100 matchs joués sous les couleurs du pensionnaire de Serie C. Il aura effectué la quasi-totalité de sa carrière de l’autre côté des Alpes. De Pérouse à Pise, en passant par la Sicile, la Toscane, le Piémont ou encore la Lombardie, le natif de Saint-Martin-d’Hères a écumé les divisions pro et semi-pro durant deux décennies.

Véritable globe-trotteur, Genevier a changé de club quasiment chaque saison, et quitte le monde professionnel en ayant porté les couleurs de 17 formations différentes. Celui qui a connu les Serie A, B et C s’était confié sur son envie de revenir jouer en France pour So Foot en 2015 : « Je pense que c’est trop tard, à 33 ans… Mais sait-on jamais. Une offre de Ligue 2 ou même de National, ce serait super. » Il aura connu des entraîneurs comme Giampero Ventura (à Pise) ou Antonio Conte (à Sienne).

Excusez du peu.