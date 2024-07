La Premier League réagit à la polémique autour d’Enzo Fernández

Premiers sur les réactions. Ou presque.

Ce vendredi, la Premier League a fini par réagir à la polémique entourant l’international argentin de Chelsea, Enzo Fernández, qui a entonné un chant à caractère raciste envers les joueurs français avec ses coéquipiers de l’Albiceleste, au sortir de leur titre en Copa América… avant de s’excuser.

The Premier League and our clubs are committed to tackling all forms of discrimination. We are in contact with Chelsea Football Club and we will continue to support clubs, players and staff in taking action against discriminatory abuse. #NoRoomForRacism. https://t.co/0CFHw4HfnN

— Premier League (@premierleague) July 19, 2024