Alban Lafont a enfin trouvé un club !

Grosse ambiance à la Jonelière.

Mis à l’écart de l’effectif professionnel du FC Nantes fin décembre et s’entraînant avec la réserve (National 3) depuis, Alban Lafont, à défaut d’avoir trouvé un club en janvier comme cela était attendu (seul Watford est venu, avec une proposition de prêt, rapporte Ouest-France), a réintégré l’équipe première mardi.

Kombouaré : « On veut préparer avec lui un départ »

« Des marchés sont encore ouverts, on veut préparer avec lui un départ, on est dans cet esprit, a toutefois rappelé Antoine Kombouaré mercredi. On a tout fait pour qu’il trouve une destination et qu’il puisse s’épanouir, mais ce n’est pas le cas. Il y a Anthony (Lopes, arrivé en janvier) numéro un, Patrik (Carlgren) numéro deux, lui fait partie du groupe, mais il part de très, très loin. Je l’ai vu pour fixer des règles et l’accueillir de nouveau. À lui de rentrer dans le rang, de travailler normalement. »

Fabien Centonze, qui était dans le même cas, a lui aussi été repêché.

