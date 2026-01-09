Jonathan Clauss lucide sur sa première partie de saison

Clauss passe à table. Alors qu’il vient de prolonger à Nice jusqu’en 2028 à la surprise générale, Jonathan Clauss est revenu sur sa première partie de saison en conférence de presse ce vendredi. Proche d’un départ au Bayer Leverkusen cet été, l’international français avait assuré s’être blessé en octobre, alors que les examens ne révélaient aucune lésion, laissant planer des doutes sur sa volonté d’éviter l’activation automatique d’une année supplémentaire de contrat.

Bref, un début de saison délicat, comme l’a reconnu Clauss : « Je m’étais projeté sur quelque chose de grand, à savoir Leverkusen. Je m’étais imaginé beaucoup de choses. Ça ne s’est pas fait, j’ai eu du mal à le digérer. Psychologiquement, je n’étais pas à 100 %. Après, il y a eu plusieurs petits événements qui ont un peu fait ressurgir de moins bonnes choses. Je n’étais pas concentré pleinement sur ce que j’avais à faire. »

« Je me suis remis la tête à l’endroit »

Pour ne rien arranger, le latéral de 33 ans a aussi reconnu avoir mal vécu le départ de Franck Haise fin décembre : « Je l’ai senti touché depuis un certain moment, peut-être en manque d’énergie aussi. Ça peut peut-être se comprendre. Je ne sais pas tout ce qui s’est passé réellement. Mais ça fait mal, j’étais triste d’apprendre ça. »

Aujourd’hui, Clauss assure être à nouveau pleinement concentré sur le Gym : « Ça me paraissait malgré tout une suite logique de prolonger. Avec cette prolongation, à partir du moment où je me suis remis la tête à l’endroit, j’ai remis mes priorités en place. La situation a été difficile mais depuis un certain temps, je montre au quotidien un nouveau visage »

Affaire claussée.

