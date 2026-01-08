Jonathan Clauss prolonge à Nice

Tout va très vite dans le football.

Jonathan Clauss, dont le contrat devait s’arrêter cet été, a pris tout le monde de court ce jeudi en prolongeant officiellement avec l’OGC Nice jusqu’en 2028 selon un communiqué publié par le club. Un choix étonnant quand on connaît la situation du Gym, loin d’être reluisante avec une dernière place en Ligue Europa, des agressions physiques des supporters, une inquiétante 14ᵉ place en Ligue 1 et un changement d’entraîneur. Mais ce qui surprend le plus, c’est qu’à plusieurs reprises ces dernières semaines, le latéral semblait plus proche de quitter le navire des Aiglons que d’allonger son bail.

Départ avorté et blessure mystérieuse

L’été de l’international français a été marqué par son départ avorté pour Leverkusen, où il aurait pu doubler son salaire. Puis, Clauss a assuré s’être blessé à un genou à la mi-temps d’un déplacement à Rennes alors que les examens ne révélaient aucune lésion. Une situation qui a laissé planer des doutes sur sa volonté d’éviter l’activation automatique d’une année supplémentaire de contrat.

Finalement, alors que Claude Puel est désormais à la tête de la formation azuréenne, l’ancien Lensois de 33 ans a déclaré dans le communiqué de sa prolongation qu’il « se projette pleinement avec le groupe pour poursuivre le travail engagé et redresser la barre. Je tiens à démontrer ma volonté et ma détermination. Le Gym mérite mieux, l’équipe mérite mieux, et j’y crois pleinement. »

Finalement, la soupe doit être bonne.

