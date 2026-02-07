L'équipe de France perd le bronze aux tirs au but

La médaille en chocolat… L’équipe de France de futsal a terminé son Euro par une défaite amère aux tirs au but, contre la Croatie, à Ljubljana. Déjà quatrièmes de la Coupe du monde 2024, les Bleus échouent une nouvelle fois au pied du podium. Abdessamad Mohammed et sa bande ont beaucoup couru derrière le score, avant d’égaliser à 7 secondes de la fin par Souheil Mouhoudine.

Scénario incroyable lors de cette petite finale de l'Euro entre la France et la Croatie. À seulement 7 secondes du terme, le capitaine Souheil Mouhoudine est là pour arracher l'égalisation.#lequipefootball pic.twitter.com/heMq2KOIsP — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 7, 2026

La médaille de bronze s’est donc jouée aux tirs au but. Les onze premiers joueurs ont mis le ballon au fond, mais pas Mamadou Touré, qui a frappé au-dessus. Une issue amère, qui confirme au moins une chose : l’équipe de France fait désormais partie des nations fortes du futsal international.

Le futsall peut être cruel… La France s’incline aux tirs au but face à la Croatie et ne décroche pas de médaille, malgré une belle compétition. pic.twitter.com/IE0prELIHB — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 7, 2026

La prochaine sera la bonne.

