S’abonner au mag
  • Euro de futsal
  • 3e place
  • France-Croatie (5-5, 5-6 TAB)

L'équipe de France de futsal perd le bronze aux tirs au but

QB
L'équipe de France perd le bronze aux tirs au but

La médaille en chocolat… L’équipe de France de futsal a terminé son Euro par une défaite amère aux tirs au but, contre la Croatie, à Ljubljana. Déjà quatrièmes de la Coupe du monde 2024, les Bleus échouent une nouvelle fois au pied du podium. Abdessamad Mohammed et sa bande ont beaucoup couru derrière le score, avant d’égaliser à 7 secondes de la fin par Souheil Mouhoudine.

La médaille de bronze s’est donc jouée aux tirs au but. Les onze premiers joueurs ont mis le ballon au fond, mais pas Mamadou Touré, qui a frappé au-dessus. Une issue amère, qui confirme au moins une chose : l’équipe de France fait désormais partie des nations fortes du futsal international.

La prochaine sera la bonne.

Non, la France n’a pas le plus gros réservoir de la planète football

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!