Brest demande de ne pas jeter des frites sur les joueurs

On ne joue pas avec la nourriture. C’est élémentaire, mais le Stade brestois a dû le rappeler vendredi, à la veille de la réception de Lorient. Le communiqué publié par le club sur ses réseaux sociaux vaut le détour. « Des joueurs toulousains se sont vus recevoir des frites au visage de la part de supporters brestois au dernier match à domicile », déplore le club, en ajoutant la photo d’un sachet de frites pour être sûr que les supporters saisissent le message.

❌ 𝗥𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹 𝗱𝘂 𝗿𝗲̀𝗴𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝘁 𝗹𝗲𝘀 𝗷𝗲𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁𝗶𝗹𝗲𝘀 Cela peut prêter à sourire lorsque des joueurs toulousains se sont vus recevoir des frites au visage de la part de supporters brestois au dernier match à domicile. Néanmoins,… pic.twitter.com/4VJiN1Xoz7 — Stade Brestois 29 (@SB29) February 6, 2026

« Un geste qui peut sembler anodin peut avoir de lourdes conséquences sur le déroulement d’un match et entraîner des préjudices importants, tant pour les acteurs de la rencontre et le club, que pour la personne à l’origine du jet de projectile », poursuit le Stade brestois, en rappelant que ces incidents peuvent entraîner l’interruption du match. « Nous comptons sur vous pour conserver vos affaires avec vous », conclut le club.

Les frites, c’est dans la bouche, pas ailleurs.

Nice revient de nulle part contre Brest, Angers enfonce Metz