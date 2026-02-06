S’abonner au mag
  • Ligue 2
  • J22
  • Résumé

Taïryk Arconte égaye une triste soirée de Ligue 2

FC
Taïryk Arconte égaye une triste soirée de Ligue 2

Deux buts en une mi-temps… mais sur cinq matchs confondus. La 22e journée de Ligue 2 a longtemps été avare en tremblements de filets, ce vendredi soir. Heureusement, Taïryk Arconte a répondu présent pour Rodez : sur le terrain de Boulogne-sur-Mer, l’attaquant de 22 ans s’est offert un doublé pour donner la victoire aux siens malgré la réduction du score signée Siad Gourville. En déplacement chez le Red Star, qui a tenté une quarantaine de centres, Pau a quant à lui créé la surprise en s’imposant contre toute attente… mais pas grâce à un but dans le jeu, non : décisif, Julien Anziani a trouvé la faille sur penalty. Cela dit, Omar Sissoko a ensuite fait le break au bout d’une très belle action collective, et Kyliane Dong a même enfoncé le clou.

Vendredi, tout n’est visiblement pas permis

Dans le derby des Alpes, Thibault Rambaud a fait plaisir aux supporters en mettant Annecy devant face à Grenoble… jusqu’à l’égalisation de Yadaly Diaby vers la fin, pour un partage de points sans trop de saveur. De leur côté, Dunkerque et Guingamp se sont montrés incapables de faire mouche, même si les Bretons ont terminé en supériorité numérique à la suite de l’expulsion de Lohann Doucet (qui a écopé d’un carton rouge pour une faute sur Louis Mafouta). Enfin, Reims n’a pas réussi à faire craquer Bastia à domicile dans une rencontre opposant le deuxième du classement à la lanterne rouge. Qui a clairement gagné en solidité depuis l’arrivée de Réginald Ray, mais qui va devoir accélérer dans sa mission maintien. Car oui, elle est possible !

  Reims 0-0 Bastia

  Boulogne-sur-Mer 1-2 Rodez

Buts : Gourville (61e) pour Boulogne-sur-Mer // Arconte (16e et 51e) pour Rodez

  Dunkerque 0-0 Guingamp

  Red Star 0-3 Pau

Buts : Anziani (52e, SP), Sissoko (68e) et Dong (86e)

  Annecy 1-1 Grenoble

Buts : Rambaud (43e) pour Annecy // Diaby (79e) pour Grenoble

Facile tombeur du Mans, Reims est le 1er qualifié pour les quarts

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La Coupe de France vous intéresse-t-elle toujours ?

Oui
Non
Fin Dans 12h
70
53

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!