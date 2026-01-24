Reims fait tomber Saint-Étienne et monte sur le podium

Reims 1-0 Saint-Étienne

But : Ibrahim (70e)

Carton rouge : Tia (55e)

Le duel entre les deux relégués de Ligue 1 a tourné en faveur de Reims ce samedi soir (1-0). Si le premier acte n’a clairement pas été passionnant, la rencontre entre les deux prétendants à la montée a basculé rapidement après la pause. Le Stéphanois Martial Tia est expulsé directement pour un pied haut dans le visage de Nadir El-Jamali (55e). Déjà diminués à la suite de la blessure de Mahmoud Jaber en début de rencontre, les Verts, bien qu’à 11 contre 10, voient Chico Lamba être contraint de laisser sa place (57e) et leur rencontre basculer doucement vers un véritable bourbier.

Ibrahim libère les Rémois

Incapable de se montrer dangereux sur les cages rémoises, l’ASSE craque à la 70e. À la suite d’un centre côté droit d’Abdoul Koné, auteur quelques secondes plus tôt d’un beau petit pont sur Ben Old, Hafiz Ibrahim joue le rôle de bourreau et conclut de près avec son pied gauche (1-0, 70e). Totalement sonné par cette ouverture du score, Saint-Étienne n’y arrive pas et c’est encore Reims qui pousse et passe tout près de faire le break lorsque Hiroki Sekine tente sa chance au premier poteau, mais bute sur Gautier Larsonneur (84e). Le score ne bougera plus. Reims glane trois points importants dans la course à la montée face à un concurrent direct et chipe la troisième place aux Stéphanois.