Ligue 2 : Tour d'horizon des favoris pour la montée

La Ligue 2 reprend ses droits ce vendredi avec la première journée de championnat. Saint-Étienne, Montpellier, Reims, Guingamp, Bastia mais aussi Le Mans... Qui sont les favoris pour la montée dans l'Élite.

→ Le grand favori : l’AS Saint-Étienne

Le mercato ne fait pas tout, mais il fait beaucoup quand même. Pour l’instant, en ce jour de première journée de Ligue 2, l’ensemble des clubs du championnat a claqué 17,3 millions d’euros sur ce marché des transferts. À elle toute seule, l’AS Saint-Étienne en a dépensé… 16,7. Les Verts affichent clairement le meilleur effectif de Ligue 2 et l’expérience acquise dans l’élite l’an passé devrait leur permettre de tranquillement rouler sur la compétition. D’autant plus que le groupe n’a pas été totalement chamboulé. Un peu comme Auxerre, il y a deux ans. Bon, on voit mal Lucas Stassin jouer dans le Chaudron en septembre, mais ça ne devrait pas empêcher les Foréziens d’imposer leur loi.

→ L’outsider : Montpellier HSC

Avec un effectif déjà moins qualitatif que Saint-Étienne l’an dernier, notamment des joueurs au bout du rouleau physiquement (et footballistiquement), Montpellier a dégraissé son effectif et a tenté de se renforcer avec les moyens du bord. Ils ont notamment attiré Nathanaël Mbuku et ont mis la main sur Alexandre Mendy, un habitué de la Ligue 2, même si ça s’est mal passé avec Caen l’an dernier. Le MHSC compte également quelques jeunes intéressants dans son effectif, des vieux qui ont intérêt à se secouer, et devrait être le concurrent le plus sérieux des Stéphanois.

→ Le faux favori : le Stade de Reims

La descente en Ligue 2 n’étant pas complètement prévue, les Rémois se retrouvent dans une situation compliquée. Si les Marnais ont vendu pour 30 millions d’euros (Amadou Koné, Noah Sangui, Yevhann Diouf), et qu’ils n’ont pas encore officialisé les départs de certains cadres comme Junya Ito, ils n’ont rien réinvesti. Si ce n’est deux joueurs libres : Nicolas Pallois et Yohan Demoncy. Sinon, le Stade de Reims va s’appuyer sur son centre de formation. On voit mal le club de « Jombière » rester dans l’ascenseur et tout de suite remonter. Il y aura au moins une saison de transition.

→ Le nouveau Dunkerque : le Sporting Club de Bastia

Huitièmes la saison passée, les Bastiais – deuxième effectif le plus jeune – avaient manqué de constance et d’expérience pour véritablement jouer les places de barragistes. Mais cette saison, ce sera différent. Les Corses ont su conserver une grande part de leur effectif et misent sur la continuité. Benoît Tavenot va entamer une seconde saison à la tête du Sporting et ses préceptes vont payer. Leur saison va aussi dépendre d’Amine Boutrah, dont le talent est indéniable. S’il est encore un joueur de Bastia en septembre, on tient sûrement un des candidats au futur trophée de joueur de la saison.

Vittooooooria ⚔️🦁 Le Sporting Club de Bastia s’impose face à Amiens 4 buts à 2 à Furiani ! ⚽️ Tomi 36’ ⚽️ Sebas 45’ ⚽️ Parravicini 55’ ⚽️ Blé 67’ Forza Bastia ! 🔵⚪️#SCBASC pic.twitter.com/cSsimJPtT5 — SC Bastia (@SCBastia) August 2, 2025

→ Celui qui va y croire jusqu’au bout : En Avant Guingamp

8e, 9e, 6e, 6e, 9e, 5e. Voilà le classement final d’En Avant depuis son retour en Ligue 2 en 2019-2020. Les Bretons, solidement installés dans la première partie de tableau, ont du mal à réellement se mêler à la lutte pour la montée. La saison dernière, les Guingampais avaient enfin réussi à choper un ticket pour les barrages, mais ils n’ont pas su se défaire de l’ogre dunkerquois. Si cette série a quelque chose à nous raconter, c’est que l’EAG est aussi constant qu’incapable de chatouiller véritablement les cadors. Cette année encore, Guingamp va y croire, mais va finir par craquer et rester en Ligue 2.

→ La surprise du chef : Le Mans FC

Et oui, vous ne rêvez pas, Le Mans va bien revenir en Ligue 1. Emportés par leur dynamique en National, le club sarthois ne vont pas faire de la figuration et vont choquer la plupart des habitués du deuxième échelon national. Ils ont carrément fait venir Leroy Abanda en provenance de Corée du Sud ! C’est pas pour rien que Novak Djokovic, Felipe Massa et Kevin Magnussen y ont mis quelques billes cet été… Et puis Jean Vercruysse, milieu arrivé de Boulogne cet été, va avoir un air de Jean Vercruyff. Vous l’aurez lu ici en premier.

