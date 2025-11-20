Pas de nouveau stade pour Montpellier

Nicollin a dit stop.

Il y a deux mois, le maire de Pérols Jean-Pierre Rico a annoncé l’abandon du projet de nouveau stade à Montpellier, pour des raisons financières. Un abandon que le président Laurent Nicollin a confirmé avec son sens de la formule dans les colonnes du Midi Libre ce mercredi : « Tout est fini. À un moment donné, j’en ai assez chié la saison dernière, ça a été compliqué pour moi, sur beaucoup de plans, physiquement et mentalement. J’ai 52 ans, je ne vais pas mourir au bord d’un terrain de foot. »

Alors que « toutes les planètes étaient alignées » pour ce projet, le changement de maire en 2020 doublé du retrait de la Banque des territoires a rendu irréalisable ce projet de nouveau stade « Louis-Nicollin ».

Ligue 2. "On serait resté en Ligue 1, on aurait déposé le bilan", craint Laurent Nicollin, le président du MHSC ➡️ https://t.co/ZU6EOMOGuT pic.twitter.com/9xpmXHD2Jm — Midi Libre Montpellier (@MLMontpellier) August 7, 2025

Montpellier sur les bons rails pour revenir en Ligue 1

La déception est immense pour le président du MHSC, qui imagine le pire pour les finances du club : « C’était vital pour le club, surtout avec les droits TV en plus. Si on avait le nouveau stade, on aurait des retombées financières et je ne serais pas obligé de vendre des joueurs en janvier. » Pour pallier au maximum ce problème, le stade de la Mosson va être rénové dans les prochains mois.

Sur le terrain, le MHSC se débrouille mieux qu’en coulisses. Les Montpelliérains sont quatrièmes de Ligue 2, et ont la meilleure forme du championnat sur les cinq dernières journées (4 victoires et un match nul).

