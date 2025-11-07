Montpellier retrouve le podium, Bastia continue de plonger

Cette 14e journée de Ligue 2 a tenu toutes ses promesses avec du mouvement dans la course à la Ligue 1 et au maintien. Avec son succès face à Annecy, Montpellier a signé la bonne opération du soir, tandis que Bastia continue d’inquiéter en bas de classement avec une nouvelle défaite.

La patte droite de Téji Savanier est immortelle. Longtemps tenue en échec à La Mosson par Annecy, la légende du MHSC a réussi à faire sauter le verrou haut-savoyard sur un coup franc dont lui seul a le secret (1-0, 54e). Un coup de pied salvateur venu se loger dans la lucarne de Thomas Callens permet aux Montpelliérains de monter sur le podium et de revenir à deux points du Red Star et quatre du leader Troyes, avant que les deux formations ne disputent leur match plus tard dans le week-end.

Bastia s’enfonce, les Clermontois peuvent remercier Bamba

Bastia en revanche continue d’inquiéter avec cette nouvelle défaite face à Reims (1-2). Les Corses avaient pourtant pris la rencontre par le bon bout en s’octroyant l’ouverture du score grâce à un superbe retourné acrobatique d’Anthony Roncaglia, un geste inattendu de la part d’un défenseur central (1-0, 20e). Mais les Rémois ont tout renversé en trois minutes grâce aux réalisations d’Ange Tia (1-1, 25e) et de Hafiz Ibrahim, qui a vu le ballon relâché par Lisandru Olmeta sur la frappe de Keito Nakamura lui revenir dans les pieds (1-2, 28e). Les Bastiais ont poussé pour revenir, mais se sont cassé les dents sur la défense marnaise, avant que Teddy Teuma ne vienne confirmer le succès rémois dans le temps additionnel (3-1, 90e+5).

Malmené durant 90 minutes par Amiens, Kader Bamba a tout renversé dans le temps additionnel en inscrivant deux buts sur penalty en cinq minutes pour offrir la victoire à Clermont (2-1). Ce succès permet aux Auvergnats de se donner de l’air sur la zone rouge en montant à la 11e place au classement. En difficulté en début de saison, Grenoble enchaîne les succès après avoir triomphé d’Amiens lors de la dernière journée, les Isérois ont récidivé face à Rodez (2-1). Un succès en grande partie signé par Nesta Elphege, qui s’est offert une passe décisive pour l’ouverture du score de Jessy Benet (1-0, 13e) avant d’inscrire le but du break (2-0, 27e). La réduction de Clément Jolibois juste après l’heure de jeu n’aura rien changé (2-1, 61e).

Laval renoue avec le succès, Boulogne déprime Dunkerque

Longtemps indécis malgré la domination des Maritimes, le derby de la Côte d’Opale a fini par basculer en faveur de Dunkerque grâce au but de Thomas Robinet juste avant l’heure de jeu (1-0, 59e). Mais alors que les quatre minutes du temps additionnel s’étaient écoulées, Joffrey Butlel est venu offrir l’égalisation aux Boulonnais sur la dernière action de la partie (1-1, 90e+5). Pas de vainqueurs donc dans ce premier derby de la Côte d’Opale de la saison en Ligue 2.

Laval s’est aussi offert un succès de prestige face à Nancy (0-2) en bas de tableau. La victoire s’est dessinée en première période grâce au penalty transformé par Julien Maggioti (0-1, 16e) et le but du break inscrit huit minutes plus tard par Mamadou Camara (0-2, 24e). Les Tango restent pour le moment barragiste, mais reviennent à trois points de leur adversaire du soir, premier non-relégable. Plus que jamais, le suspense reste entier en Ligue 2, à tous les niveaux.

Bastia 1-3 Reims

Buts : Roncaglia (20e) pour le Sporting // Tia (25e), Ibrahim (28e), Teuma (90e+5) pour les Marnais

Clermont 2-1 Amiens

Buts : Bamba (90e+3 SP, 90e+8 SP) pour les Lanciers // Kaiboue (48e) pour l’ASC

Dunkerque 1-1 Boulogne

Buts : Robinet (59e) pour les Maritimes // Bultel (90e+5) pour l’USBCO

Grenoble 2-1 Rodez

Buts : Benet (13e), Elphege (27e) pour le GF38 // Jolibois (61e) pour le RAF

Montpellier 1-0 Annecy

But : Savanier (54e) pour les Pailladins

Nancy 0-2 Laval

Buts : Maggioti (16e SP), Camara (24e) pour les Tango

Montpellier se replace, Bastia tient sa première victoire