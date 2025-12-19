L’ex-nutritionniste du Real Madrid vide son sac

Manger cinq fruits et légumes par jour, ce n’est pas suffisant.

Ancienne nutritionniste du Real Madrid, Itziar González est sortie du silence dans Marca. Avec un dossier judiciaire en cours, elle décrit un passage express à Valdebebas qu’elle qualifie d’« enfer ».

Selon elle, son arrivée aurait été souhaitée au plus haut niveau. « On m’a dit que c’était une demande personnelle du président », explique-t-elle, affirmant que Florentino Pérez voulait qu’elle implante sa méthode nutritionnelle au sein du club. La suite ? Un climat rapidement devenu irrespirable. « Dès le premier jour, on me dit que je suis là par caprice du président, mais qu’ils savent le manipuler », raconte-t-elle, évoquant l’hostilité des services médicaux, les accusations infondées et, point culminant, son exclusion du centre d’entraînement : « Le club m’empêche d’entrer à Valdebebas, soi-disant pour ma sécurité physique. »

« Une prison dorée » et un divorce consommé

González assure pourtant que son travail portait ses fruits. « Les joueurs se sentaient mieux, moins fatigués, plus performants », dit-elle, ajoutant que certains avaient même fait remonter ces améliorations directement au président. Une reconnaissance qui, selon elle, aurait aggravé les tensions internes. « Le fait que les joueurs aillent mieux a généré une haine insupportable », affirme-t-elle.

Très proche du vestiaire, elle décrit des joueurs « victimes dans une prison dorée », coincés entre des consignes médicales contradictoires. Finalement mise à l’écart, puis licenciée malgré des retours positifs sur son travail, elle a décidé de saisir la justice. « On m’a dit que je n’avais aucune chance et qu’ils allaient me détruire », confie-t-elle. Aujourd’hui, elle dit parler pour une seule raison : « Je veux simplement que la vérité soit connue. »

Place au terrain judiciaire.

