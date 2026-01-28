L’OM malmené à Bruges et provisoirement éliminé de la Ligue des champions

La soirée de l’angoisse. L’OM va-t-il réussir à faire déjouer toutes les statistiques, qui disaient que l’équipe marseillaise avait près de 95% de chances de voir les barrages de la Ligue des champions après le gros multiplex de la dernière journée de cette édition ?

Les hommes de Roberto De Zerbi font en tout cas tout pour donner des sueurs froides à leurs supporters. À Bruges, Marseille s’est fait bousculer, secouer, tout ce que vous voulez, concédant deux buts en moins de dix minutes, par Mamadou Diakhon et Romeo Vermant. Et voilà l’OM mené 2-0 à la pause.

Plusieurs résultats défavorables à l’OM

Pour quelles conséquences ? À un peu plus de 45 minutes de la conclusion de cette phase de ligue, Marseille est provisoirement éliminé, pointant à la place après celle du con, la 26e, en raison du résultat surprise de Copenhague à Barcelone (0-1) et des victoires de l’Athletic Club, du Bayer Leverkusen, de Naples ou encore des nuls du PSV et de Monaco.

Ne pas paniquer, ne pas paniquer, ne pas paniquer…

Les supporters marseillais seront sous surveillance rapprochée à Bruges