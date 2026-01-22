Ligue des champions : pourquoi l'OM et Monaco ont de grandes chances de se qualifier

La loi des probas. La semaine européenne des clubs français en Ligue des champions a été un joli calvaire, mais tout n’est pas encore perdu pour les charmants représentants de la Ligue 1 dans la plus grande des compétitions.

Les statisticiens d’Opta ont sorti leurs calculettes et leurs algorithmes pour rassurer les plus grands stressés de l’Hexagone. Si le PSG est déjà assuré de voir au moins les barrages, il vise le top 8. Une victoire contre Newcastle la semaine prochaine suffirait, même si le club de la capitale aurait « seulement » 53,7% de faire partie des premiers qualifiés pour les huitièmes de finale.

Il faudrait un scénario catastrophe pour l’OM

Avec neuf points chacun, l’OM et l’AS Monaco doivent-ils s’inquiéter d’une sortie de route dès la fin de ce mois de janvier ? Sauf scénario catastrophe, Marseille semble bien parti pour voir les barrages : Opta 94,6% de chances aux Phocéens de se qualifier, alors qu’ils devront se déplacer sur la pelouse du Club Bruges. Même une défaite en Belgique pourrait suffire, puisqu’il faudrait que plusieurs poursuivants gagnent dans le même temps pour voir l’OM perdre beaucoup de places au classement.

30 out of 36 teams still have something to play for on the final matchday of the league phase of the Champions League. But who is going to make the top eight? And who will likely go into the play-off round? Here's what the Opta supercomputer thinks... pic.twitter.com/Gei92f7hOg — Opta Analyst (@OptaAnalyst) January 22, 2026

Dans le dur, Monaco est également en ballotage favorable avec un pourcentage de 72,5%. Après la grosse claque reçue à Madrid, les gars de la Principauté devront quand même essayer de gratter au moins un petit point à domicile contre la Juventus pour éviter la 25e place du con, qui reste tout à fait possible.

Une pensée pour Eric Besnard qui va vivre son jour préféré de l’année.

C1 : Marseille et Monaco sur la sellette, deux qualifiés d’office pour les huitièmes