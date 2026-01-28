- C1
En direct : le multiplex de la soirée de C1
Club Bruges – OM
PSG – Newcastle
Monaco-Juventus
Athletic Club – Sporting CP
Liverpool – Qarabağ
FC Barcelone – Copenhague
Ajax – Olympiakos
Dortmund – Inter
Naples – Chelsea
Francfort – Tottenham
Atlético – Bodø/Glimt
Leverkusen – Villarreal
Arsenal – Kairat
Paphos – Slavia Prague
Manchester City – Galatasaray
Club Bruges – Marseille
Benfica – Real Madrid
Union saint-gilloise – Atalanta
PSV – Bayern
19h20 : SALUT LA TEAM ! Peut-être le meilleur moment de cette saison de Ligue des champions : le grand foutoir de la dernière journée. Dix-huit matchs, du suspense, trois clubs français dans l’incertitude, ça va être cardio !Ces matchs qui peuvent changer le destin des clubs français en C1
Par Jérémie Baron