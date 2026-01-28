S’abonner au mag
En direct : le multiplex de la soirée de C1

Par Jérémie Baron
1 minute
En direct : le multiplex de la soirée de C1

Club Bruges – OM

PSG – Newcastle

Monaco-Juventus

Athletic Club – Sporting CP

Liverpool – Qarabağ

FC Barcelone – Copenhague

Ajax – Olympiakos

Dortmund – Inter

Naples – Chelsea

Francfort – Tottenham

Atlético – Bodø/Glimt

Leverkusen – Villarreal

Arsenal – Kairat  

Paphos – Slavia Prague

Manchester City – Galatasaray

Club Bruges – Marseille

Benfica – Real Madrid

Union saint-gilloise – Atalanta

PSV – Bayern

19h20 : SALUT LA TEAM ! Peut-être le meilleur moment de cette saison de Ligue des champions : le grand foutoir de la dernière journée. Dix-huit matchs, du suspense, trois clubs français dans l’incertitude, ça va être cardio !

Ces matchs qui peuvent changer le destin des clubs français en C1

Par Jérémie Baron

