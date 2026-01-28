Sur quelles chaînes suivre les matchs de Ligue des champions des clubs français ?

Du football comme s’il en pleuvait. Ce mercredi soir, la phase de ligue de la Ligue des champions donnera son verdict. Après sept journées durant lesquelles le PSG, l’OM et l’AS Monaco se sont frottés au gratin européen, cette soirée promet d’être haletante. Le PSG finira-t-il dans le top 8 ? Marseillais et Monégasques seront-ils barragistes ? Pour avoir la réponse en direct à ces questions, rendez-vous sur les différents canaux de Canal+.

Trois chaînes TV de Canal + pour les trois clubs tricolores

Pas de doute sur l’horaire du coup d’envoi : tous les matchs débuteront à 21 heures. Pour regarder le multiplex des 18 rencontres, ce sera sur Canal+. En revanche, pour s’exalter (ou soupirer) devant les performances des clubs français, voici le programme : PSG-Newcastle sera Canal+ Foot, Bruges-OM sur Canal+ Sport et Monaco-Juventus sur Canal+ 360.

LE PROGRAMME DE L'ULTIME JOURNÉE DE LIGUE DES CHAMPIONS 🤩 L'heure du grand multiplex a sonné, rendez-vous dès 19H45 pour le Canal Champions Club et à 21H00 pour suivre les 18 matches en même temps ⚡️ Et tout ça c'est seulement sur CANAL+ 📺 | #UCL pic.twitter.com/C6sQIMYPUc — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2026

Des racines ou des ailes ? Réponse aux alentours de 23 heures.

Ces matchs qui peuvent changer le destin des clubs français en C1