Les gros enjeux du gros multiplex de la Ligue des champions

La dernière journée du premier tour de Ligue des champions prévue ce mercredi prévoit pas mal d’ascenseurs émotionnels. Focus sur les enjeux à surveiller de près.

→ Les clubs français sous pression

Bon : le bilan des clubs de Ligue 1 pour ce premier tour de Ligue des champions reste correct, mais aurait nettement pu être mieux. La semaine dernière, le PSG s’inclinait ainsi de manière surprenante à Lisbonne, tandis que l’OM et Monaco remplissaient la soute avec deux belles valises offertes par Liverpool et le Real Madrid. Pour cette dernière journée, tout reste à faire pour notre trio.

En déplacement à Bruges, les Marseillais essaieront ainsi de s’imposer pour espérer conserver leur place de barragiste, même si un nul voire une défaite pourraient suffire pour finir dans les 24. Un voyage loin d’être facile chez nos cousins, puisque les Brugeois ont aussi obligation de gagner pour entrevoir les play-off. Au coup de sifflet final, la rencontre aura donc un goût de chocolat ou de boue pour l’un et l’autre.

Pour Monaco, même conflit de voisinage. Avec la Juventus comme adversaire, les Monégasques peuvent sauver la tête de leur coach Sébastien Pocognoli en cas de victoire, synonyme de barrages (là aussi, un nul voire une défaite peuvent suffire). Le temps, peut-être, de se rappeler qu’ils ont été jadis un grand d’Europe. Et le temps, surtout, de colmater un peu les dégâts, s’ils ne veulent pas finir fanny, dans une saison déjà fanée.

Enfin, face à Newcastle – l’un de ses poursuivants directs –, Paris devra aussi s’imposer au Parc des Princes pour éviter de sortir la calculette aux alentours de 23 heures. Sinon, ce serait un mauvais tour en barrages, sauf que cette année, il n’y a plus Brest pour se défouler.

→ Quel gros risque le plus gros ?

La saison dernière, le Borussia Dortmund, le Real Madrid, le Bayern Munich, l’AC Milan, le PSG, la Juventus, et Manchester City passaient par la case barrages à l’issue du premier tour. Une anomalie, suivie d’une belle casse, puisque City, Milan et la Juve se faisaient sortir dans la foulée. Cette année, la question est donc de savoir quels gros seront mangés prématurément.

Pour l’heure, le FC Barcelone, l’Inter, l’Atlético de Madrid, City, la Juventus et Dortmund (encore eux), sont sur la sellette. Dans ce registre, petit avantage à Barcelone et à l’Atlético, qui reçoivent respectivement Copenhague et le poil à gratter Bodø/Glimt. Le Barça reste sur une victoire solide contre le Slavia, tandis que les Colchoneros ont été accrochés à Istanbul par Galatasaray. Pas la meilleure dynamique, quand on sait que Bodø/Glimt s’est amusé de Manchester City pour se relancer dans la course aux barrages.

Dans ce gruppetto, il faudra aussi – et surtout – surveiller le BvB-Inter prévu au Westfalenstadion. Malheur au vaincu parmi ces deux équipes en forme à l’échelle domestique mais fiévreuse en Europe, en témoignent leurs déroutes respectives devant Tottenham et Arsenal. Foutu nord de Londres.

18 games kicking off simultaneously on Wednesday 🤯#UCL pic.twitter.com/NwkUz8XDgQ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 26, 2026

→ Éviter le 13

La personne qui écrit ces lignes est nulle en mathématiques, et compte même avec ses doigts pour faire une addition. Mais elle est sûre d’une chose : 8 équipes sont à 13 points – PSG, Newcastle, Chelsea, FC Barcelone, Sporting, Manchester City, Atlético, Atalanta – et il ne reste que 6 places à prendre pour finir dans le top 8 (voire moins, si le Real Madrid, Liverpool et Tottenham s’imposent). Dès lors, une ou plusieurs de ces équipes à 13 unités ne verront pas les huitièmes ce mercredi soir.

Dans ce multiplex qui s’annonce – pour une fois – intéressant, il faudra donc éviter la défaite pour se sortir tant bien que mal de ce peloton. Sinon, pour ceux qui s’en tapent de ce football de capitalistes, le Brésil propose ses championnats d’État au même moment, avec un alléchant Itacoatiara-Manaus en région amazone.

→ Le Napoli va-t-il prendre la porte ?

Nul doute que les visages seront crispés dans les travées du stade Diego-Armando-Maradona ce mercredi soir. Face à Chelsea, le Napoli joue son destin européen et une bonne partie de sa saison. Distancés en championnat après la petite claque reçue face à la Juve ce week-end, les Partenopei réalisent jusqu’ici une triste campagne, soldée par seulement deux victoires, pour autant de nuls, et trois défaites face à des adversaires souvent prenables.

En clair, Naples a sérieusement intérêt à l’emporter pour espérer se faire une place en barrages. Oui mais voilà, pour ne rien arranger, l’infirmerie napolitaine est pleine à craquer : de Vanja Milinković-Savić à Matteo Politano, d’Amir Rrahmani à David Neres, sans oublier Kevin De Bruyne, Billy Gilmour ou Zambo Anguissa, la liste n’en finit plus. Alors, face au pléthorique effectif londonien, les Azzurri restants devront batailler. Mais bon, dans le pire des cas, Antonio Conte aura son excuse toute trouvée.

https://x.com/ChampionsLeague/status/2016087939499831604?s=20

→ Paphos, faux pas et Qarabağ

Le multiplex, c’est bien ; des petits qui se glissent in extremis en barrages, c’est mieux. Pour Qarabağ , le rêve est à 90 minutes et des brouettes. Vainqueurs au finish de Francfort, les Azerbaïdjanais ont leur destin en mains pour une place historique en barrages. Il faudrait même un sacré concours de circonstances pour ne pas passer le cut, histoire de ne pas rendre le déplacement à Anfield plus important qu’il ne l’est déjà.

De son côté, Paphos, invité surprise de cette cuvée 2025-2026 avec six points au compteur, a les moyens de voir plus loin : face à un Slavia Prague définitivement largué, les Chypriotes peuvent espérer chiper les trois points et compter sur un faux pas d’un concurrent pour sortir de la zone rouge. À commencer par Copenhague et Bodø/Glimt. Même chose pour l’Union saint-gilloise, qui se coltinera l’Atalanta.

→ Arsenal-Kaïrat, pour rigoler

Confortable leader de cette phase de ligue, Arsenal reçoit le Kaïrat Almaty, qui pointe à la dernière place du classement avec une seule unité. Un match sans enjeu donc. Mais voilà précisément ce qui fait tout son sel : alors qu’une flopée d’équipes se tireront dans les pattes toute la soirée, les Kazakhs n’auront qu’à profiter de la petite musique de la Ligue des champions pour cet ultime et prestigieux tour de piste à l’Emirates. Alors, avant l’overdose printanière des City-Real ou des PSG-Bayern, on aurait tort de s’en priver. La magie de la Coupe de France Champions.

Maupay à Séville, c'est officiel