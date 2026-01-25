S’abonner au mag
La Juventus cartonne Naples et se replace

Juventus 3-0 Naples

Buts : David (22e), Yıldız (77e) & Kostić (86e)

La hiérarchie encore chamboulée de l’autre côté des Alpes ? Plus forte que Naples, la Juventus s’est imposée dans le choc au sommet du week-end de Serie A (3-0). Une victoire qui permet à la Vieille Dame de se replacer à un petit point de ses visiteurs du jour, et donc du podium.

Les Bianconeri, maîtres de leur sujet dès les premières minutes, entament parfaitement leur rencontre. Khephren Thuram dégaine le premier, mais sa belle frappe fracasse le poteau d’Alex Meret. Ce n’est que partie remise pour les Turinois, qui trouvent la faille quelques instants plus tard : sur un ballon mal repoussé, Manuel Locatelli joue par-dessus dans la surface et Jonathan David est plus prompt que la défense napolitaine pour terminer le travail de près (1-0, 22e).

Francisco Conceição, Locatelli ou encore ce même David laissent filer des occasions de breaker. Une tâche finalement remplie par le jeune Kenan Yıldız, d’une frappe croisée, pour s’éviter un dernier quart d’heure tendu (2-0, 77e). Désormais sûre de son fait, la Juve lâche les chevaux et enfonce même le clou par le biais de Filip Kostić (3-0, 86e). Si l’Inter reste bien solidement accrochée à sa première place, ce résultat relance la course au podium et à la Ligue des champions, au sein d’un championnat plus serré et incertain que jamais.

Coup de jeunes sur la Vieille Dame.

