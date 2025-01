Le Napoli fait tomber la Juventus

Naples 2-1 Juventus

Buts : Anguissa (57e) et Lukaku (69e SP) pour le Napoli // Kolo Muani (43e) pour la Juve

Une première contrastée.

Pour ses débuts avec la Juventus, Randal Kolo Muani est passé proche d’être déjà un héros en ouvrant le score au Stadio Diego Armando Maradona. Sauf que le Napoli a renversé la situation pour s’offrir une septième victoire consécutive en championnat et en faisant tomber pour la première fois de la saison en Serie A la Juventus de Thiago Motta qui était invaincue jusque-là (2-1).

Une mi-temps chacun

Pourtant, tout avait parfaitement débuté pour la Juventus qui se montre la première dangereuse avec une frappe de Kenan Yıldız repoussée par Alex Meret (6e) avant que Randal Kolo Muani, titulaire pour sa première, confirme qu’il va mieux lorsqu’il ne porte pas le maillot du PSG en ouvrant le score d’une frappe en pivot (0-1, 43e).

Bousculé en première période, le Napoli va totalement changer de visage en seconde période. À moins que ce soit la Juventus qui ait changé. Le résultat est le même, avec un Napoli beaucoup plus offensif et tranchant. Et si Romelu Lukaku bute sur Michele Di Gregorio (50e), ce n’est pas le cas de Franck Anguissa qui égalise d’un joli coup de boule (1-1, 57e). Quelques minutes plus tard, Manuel Locatelli fait n’importe quoi et tacle Scott McTominay dans la surface. Un cadeau que Lukaku transforme avec plaisir (2-1, 69e) pour offrir la victoire au Napoli.

Le PSG est donc désormais la seule équipe du top 5 encore invaincue en championnat.

