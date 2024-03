Naples fait craquer la Juventus

Naples 2-1 Juventus

Buts : Kvaratskhelia (42e), Raspadori (88e) pour Gli Azzurri // Chiesa (81e) pour la Vieille dame

Attendre mars pour lancer sa saison est un drôle de concept.

Naples s’est offert une victoire de prestige ce dimanche en dominant la Juventus (2-1). Entraîneur depuis un peu plus d’une semaine, Francesco Calzona tient son match référence pour ses débuts sur le banc napolitain. Dominateurs en première période, ses hommes ont profité de l’efficacité de Khvicha Kvaratskhelia, buteur juste avant la pause. Avant ça, ils auraient pu se faire cueillir par une triste Vieille Dame lorsque Dušan Vlahović s’est heurté au montant gauche à la suite d’un subtil ballon piqué.

Alors que le Serbe pensait égaliser à l’heure de jeu d’une lourde frappe en angle fermé, butant cette fois sur Alex Meret, c’est Federico Chiesa qui a permis aux Turinois de recoller au tableau d’affichage à dix minutes du terme. Maladroite dans les deux surfaces, la Juventus a concédé un penalty dans la foulée par l’intermédiaire du jeune Joseph Nonge. Si Victor Osimhen l’a très mal tiré, Giacomo Raspadori a, lui, surgi au rebond pour propulser le cuir dans la lucarne et offrir une victoire précieuse à Naples qui remonte à la septième place. La Juve reste collée à la deuxième place et laisse l’Inter, en tête avec douze points d’avance et un match de retard, filer vers le titre.

