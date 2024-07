Jorgé Sampaoli revient sur ses propos sur Ousmane Dembélé

Aïe Jorge, t’as déconné.

Pas vraiment tendre avec Ousmane Dembélé dans le dernier numéro de So Foot, Jorge Sampaoli se voit obliger de rétropédaler. Non pas qu’il trouve le Parisien excellent et qu’il ait changé d’avis en quelques jours, mais plutôt que les termes utilisés lui retombent actuellement sur le coin du nez. Le technicien argentin s’était en effet permis de qualifier Dembouz maladroitement quant à son intelligence de jeu : « Quand il déborde, les autres joueurs sont comme des spectateurs qui regardent comment l’action va finir. Ils savent qu’il joue comme un autiste : il commence l’action et la termine tout seul. »

Sur Instagram, l’ancien coach de l’OM s’est donc fendu d’un message d’excuses, traduit en trois langues, où l’on comprend qu’il regrette les termes utilisés et souligne que c’est une bonne leçon, la dernière phrase en français étant mal traduite. « Je n’ai jamais eu l’intention de faire référence à l’autisme. Je m’excuse auprès de quiconque. Je voulais parler d’individualité, a-t-il avancé, avant de poursuivre. Plus que jamais, c’est une étape vers le fait qu’il faut faire attention aux mots que l’on utilise. »

On ne l’y reprendra plus !

Adrien Rabiot, la liberté de changer