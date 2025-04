Devinez qui a trouvé les coups francs de Rice « pas si impressionnants » ?

C’est un sport d’être aussi pisse-froid.

Alors que tout le monde s’extasie encore sur les deux coups francs de Declan Rice inscrits lors de la victoire 3-0 d’Arsenal face au Real Madrid, un homme vient refroidir l’ambiance : Wesley Sneijder.

Two special Declan Rice free-kicks 😍 Lautaro golazo 😮‍💨 Merino first-time finish 🎯@Heineken | #UCLGOTD pic.twitter.com/y8YpK7iC1e — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 8, 2025

Dans des propos tenus sur le plateau de Ziggo Sport, chaîne pour laquelle l’ex-Oranje est consultant, l’ancien maestro avoue qu’il n’a pas été franchement ébloui. « Je ne trouve pas ces coups francs si impressionnants. Ça peut paraître étrange, mais c’est extrêmement facile de donner une telle courbe à un ballon quand on sait frapper, et je m’y connais très bien. Le mur est fautif ici, lâche-t-il au sujet du premier but. Ce mur n’était pas au bon endroit pour ce premier but. Un pied droit ne devrait jamais pouvoir tirer autour du mur sous cet angle. Ce n’est pas autorisé. Ça semble très difficile, mais pour un droitier, c’est très facile. »

L’ancien Madrilène s’est ensuite penché sur le cas du second but : « Je voudrais également faire un commentaire sur le deuxième but. Il vient de très loin. On voit Courtois faire un pas vers la droite, ce qui ne lui laisse aucune chance de couvrir son propre coin. C’est dû à l’incertitude provoquée par le premier coup franc. » En résumé, pour l’homme aux 26 coups francs marqués en carrière, si Rice a marqué deux bijoux aux yeux du grand public, c’est surtout le Real qui s’est fait planter par son mur et son gardien.

Rabat-joie, l’ancien.

Declan Rice : les coups (francs) d’un soir